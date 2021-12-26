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04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

НБА начала голосование за Матч всех звезд

Главная баскетбольная игра звезд состоится в феврале

Баскетбол НБА
08:45
НБА начала голосование за Матч всех звезд

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации и в Twitter НБА стартовало голосование за участников Матча всех звезд в 2022-м году.

Голосование продлится до 22 января 2022 года, а его промежуточные результаты будут объявлять 6-го, 13-го и 20-го января.

Каждый болельщик сможет выбрать на Матч звезд 10 игроков. При этом, 25 декабря, 7-го, 13-го, 17-го и 20-го января каждый голос будет считаться за два.

Отметим, что голосование болельщиков будет иметь влияние 50% на выбор игроков. Еще по 25% будут иметь голосования журналистов и самих игроков.

Матч всех звезд пройдет в Кливленде 20 февраля.

Карен Агабекян
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