НБА не намерена доигрывать сезон в «пузыре»

Подобные меры предосторожности влекут за собой большие финансовые потери

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НБА, несмотря на новую волну заражений коронавирусом среди игроков и тренеров лиги, не планирует доигрывать чемпионат в «пузыре», как это было в сезоне-2019/20.

По информации источников Bleacher Report в руководстве лиги, «нет никакого шанса», что НБА снова сыграет в «пузыре».

«Идея еще одного «пузыря» была опровергнута большинством голосующих. Этого не произойдет. Игроки больше не пойдут на этот образ жизни. К тому же «пузырь» несет за собой большие финансовые потери из-за матчей без зрителей, лига и профсоюз игроков не могут позволить себе потерять столько денег. Ситуация на сегодняшний день такова – НБА не может остановиться, не хочет возвращаться к «пузырю» и должна найти способы адаптироваться к нынешним реалиям».

Тем временем из-за коронавируса были отложены матчи четырех команд лиги, а игроки ассоциации призывают НБА приостановить сезон.