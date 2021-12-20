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01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
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02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован

НБА не намерена доигрывать сезон в «пузыре»

Подобные меры предосторожности влекут за собой большие финансовые потери
Баскетбол НБА
20 декабря 20:00
НБА не намерена доигрывать сезон в «пузыре»
Фото: Reuters

НБА, несмотря на новую волну заражений коронавирусом среди игроков и тренеров лиги, не планирует доигрывать чемпионат в «пузыре», как это было в сезоне-2019/20. 

По информации источников Bleacher Report в руководстве лиги, «нет никакого шанса», что НБА снова сыграет в «пузыре».

«Идея еще одного «пузыря» была опровергнута большинством голосующих. Этого не произойдет.

Игроки больше не пойдут на этот образ жизни. К тому же «пузырь» несет за собой большие финансовые потери из-за матчей без зрителей, лига и профсоюз игроков не могут позволить себе потерять столько денег.

Ситуация на сегодняшний день такова – НБА не может остановиться, не хочет возвращаться к «пузырю» и должна найти способы адаптироваться к нынешним реалиям».

Тем временем из-за коронавируса были отложены матчи четырех команд лиги, а игроки ассоциации призывают НБА приостановить сезон.

Рене Тер Велде
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