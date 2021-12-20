НБА не намерена доигрывать сезон в «пузыре»
НБА, несмотря на новую волну заражений коронавирусом среди игроков и тренеров лиги, не планирует доигрывать чемпионат в «пузыре», как это было в сезоне-2019/20.
По информации источников Bleacher Report в руководстве лиги, «нет никакого шанса», что НБА снова сыграет в «пузыре».
«Идея еще одного «пузыря» была опровергнута большинством голосующих. Этого не произойдет.
Игроки больше не пойдут на этот образ жизни. К тому же «пузырь» несет за собой большие финансовые потери из-за матчей без зрителей, лига и профсоюз игроков не могут позволить себе потерять столько денег.
Ситуация на сегодняшний день такова – НБА не может остановиться, не хочет возвращаться к «пузырю» и должна найти способы адаптироваться к нынешним реалиям».
Тем временем из-за коронавируса были отложены матчи четырех команд лиги, а игроки ассоциации призывают НБА приостановить сезон.
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