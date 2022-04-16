Грегг Попович может остаться в «Сан-Антонио» еще на один сезон
НБА представила подборку лучших моментов турнира плей-ин
Любуемся данками, танцами и бросками с сиреной
Лучшие моменты турнира плей-инНБА представила подборку лучших моментов завершившегося турнира плей-ин.
В видео вошли 3-очковый и танец шимми в исполнении Трэя Янга, бросок с сиреной Кайри Ирвинга и данк Брэндона Ингрэма.
По итогам турнира в плей-офф-2022 вышли «Бруклин» и «Атланта» от Восточной конференции, а также «Миннесота» и «Новый Орлеан» от Западной.
Ранее мы опубликовали результаты матчей.
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