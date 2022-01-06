Легенда НБА рассказал, как за день наличкой потратил свыше девяти миллионов долларов
Невероятное попадание Ирвинга и победный бросок Портера вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Кайри Ирвинг / Фото - nothinbutnetsНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли сумасшедший баззер разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга и победный бросок защитника «Хьюстон Рокетс» Кевина Портера в матче против «Вашингтон Уизардс» (114:111).
Результаты игрового дня НБА.
Комментарии 0