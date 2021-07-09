Адетокумбо: «Трудно проигрывать в серии, но мы собираемся это исправить»
Невероятные блок-шоты Адетокумбо и Холидэя вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Яннис Адетокумбо / Фото - essentiallysportsНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли сумасшедшие блок-шоты игроков «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо и Джру Холидэя.
Накануне «Милуоки» проиграл «Финиксу» (108:118) во втором матче финальной серии плей-офф НБА.
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