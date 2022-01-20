Невероятные данки Кравцова, Ковалева и Симмонса вошли в топ-10 моментов недели в Суперлиге

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 1
Сегодня 15
Завтра 7
Развернуть Свернуть
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвс 110:112 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс 102:86 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Днепр 33:44 2-я четверть
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 123:110 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 118:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс 134:122 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111 Окончен
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс 117:104 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис 126:114 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 102:98 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер 118:96 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 111:116 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс 131:133 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс 104:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Днепр 33:44 2-я четверть
19:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован

Невероятные данки Кравцова, Ковалева и Симмонса вошли в топ-10 моментов недели в Суперлиге

Лучшие моменты – в видеообзоре
Баскетбол Суперлига
13:07
Невероятные данки Кравцова, Ковалева и Симмонса вошли в топ-10 моментов недели в Суперлиге
Артем Ковалев / Фото - superleague.in.ua
Суперлига на своем официальном сайте представила топ-10 лучших моментов очередной игровой недели регулярного чемпионата.

В видеоподборку вошли сумасшедшие данки Артема Ковалева, Вячеслава Кравцова и Троя Симмонса.


А тем временем «Николаев» заключил соглашение с американским форвардом Тристином Уолли.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Топ-10 (Суперлига)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Невероятное попадание Ирвинга и победный бросок Портера вошли в топ-10 дня НБА
Невероятное попадание Ирвинга и победный бросок Портера вошли в топ-10 дня НБА
Баскетбол НБА
06 января 10:21

Новости: Баскетбол

Невероятные данки Кравцова, Ковалева и Симмонса вошли в топ-10 моментов недели в Суперлиге
Невероятные данки Кравцова, Ковалева и Симмонса вошли в топ-10 моментов недели в Суперлиге
Суперлига
13:07
Леброн Джеймс покорил отметку в 10 000 подборов
Леброн Джеймс покорил отметку в 10 000 подборов
НБА
09:20
«Индиана» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» минимально обыграл «Вашингтон»
«Индиана» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» минимально обыграл «Вашингтон»
НБА
08:30
«Николаев» усилился американским легионером
«Николаев» усилился американским легионером
Суперлига
08:22
Матч «Прометея» против «Одессы» перенесен
Матч «Прометея» против «Одессы» перенесен
Суперлига
19 января 18:40
«Николаев» подписал экс-защитника «Киев-Баскета» и «Прометея»
«Николаев» подписал экс-защитника «Киев-Баскета» и «Прометея»
Суперлига
19 января 18:37
Топ-5 моментов дня в НБА. Эффектная передача Карри и мощный данк Таунса
Топ-5 моментов дня в НБА. Эффектная передача Карри и мощный данк Таунса
НБА
19 января 12:50
Лига чемпионов. «Хапоэль Холон» – «Бешикташ». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Хапоэль Холон» – «Бешикташ». Видео трансляция
Еврокубки
19 января 11:18
Евролига. «Монако» в гостях разнес АСВЕЛ, «Альба» проиграла «Милану»
Евролига. «Монако» в гостях разнес АСВЕЛ, «Альба» проиграла «Милану»
Еврокубки
19 января 08:46
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Германия — Испания. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат Европы. Германия — Испания. Трансляция на XSPORT
19:00
Ждем Лунина в основе. «Эльче» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Ждем Лунина в основе. «Эльче» – «Реал». Онлайн трансляция
20:00
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:30
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21 января 21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50