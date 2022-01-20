«Будивельник» обыграл «Соколов», несмотря на провал в первой четверти
Невероятные данки Кравцова, Ковалева и Симмонса вошли в топ-10 моментов недели в Суперлиге
Лучшие моменты – в видеообзоре
Артем Ковалев / Фото - superleague.in.uaСуперлига на своем официальном сайте представила топ-10 лучших моментов очередной игровой недели регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли сумасшедшие данки Артема Ковалева, Вячеслава Кравцова и Троя Симмонса.
А тем временем «Николаев» заключил соглашение с американским форвардом Тристином Уолли.
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