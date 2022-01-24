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Баскетбол (9 событий из 9) показать все
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02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз 133:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер 94:87 Окончен
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс 113:103 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс 110:102 Окончен
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 87:116 Окончен
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13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 73:83 Окончен
14:00 Будивельник - БК Тернополь 89:80 Окончен
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Перенесен
16:00 Химик - БК Запорожье 56:86 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 113:107 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 94:92 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз -:- Запланирован

Невероятный аллей-уп Леброна и Уэстбрука и мощный данк Саггса вошли в топ-10 дня НБА

Лучшие моменты – в видеообзоре
Баскетбол НБА
09:20
Невероятный аллей-уп Леброна и Уэстбрука и мощный данк Саггса вошли в топ-10 дня НБА
Леброн Джеймс / Фото - sportingnews
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сумасшедший аллей-уп игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Рассела Уэстбрука, а также жесткий данк защитника «Орландо Мэджик» Джейлена Саггса.


Результаты игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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топ-10 (нба)

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