Казинс подписал контракт с новым клубом НБА
Невероятный аллей-уп Леброна и Уэстбрука и мощный данк Саггса вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Леброн Джеймс / Фото - sportingnewsНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В подборку вошли сумасшедший аллей-уп игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Рассела Уэстбрука, а также жесткий данк защитника «Орландо Мэджик» Джейлена Саггса.
Результаты игрового дня НБА.
Комментарии 0