Невероятный аллей-уп Леброна и Уэстбрука и мощный данк Саггса вошли в топ-10 дня НБА
Невероятный блок-шот Макги и космический данк Дорта вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Джавал Макги / Фото - lookcharmsНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку попали убийственный блок-шот центрового «Финикс Санз» Джавала Макги и сумасшедший данк защитника «Оклахома-Сити Тандер» Лугенца Дорта.
Результаты игрового дня НБА.
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