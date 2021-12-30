Убийственный данк Гриффина и сумасшедшее попадание Богдановича вошли в топ-10 дня НБА
Невероятный данк Сабониса и решающий бросок форварда «Сакраменто» вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Домантас Сабонис / Фото - NBAНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня.
В видеоподборку вошли мощный данк центрового «Индиана Пэйсерз» Домантаса Сабониса и победный бросок форварда «Сакраменто Кингз» Чимезу Мету на последней секунде матча с «Даллас Маверикс» (95:94).
Результаты матчей игрового дня НБА.
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