Топ-5 моментов дня в НБА. Мощный данк Дэвиса через Эмбиида и невероятное попадание Карри
Невероятный пас Ламело Болла и мощный данк-мельница Бриджеса вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Ламело Болл / Фото - gq.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли эффектная передача разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла и сокрушительный данк-мельница его одноклубника форварда Майлза Бриджеса.
Результаты игрового дня НБА.
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