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Невероятный пас Ламело Болла и мощный данк-мельница Бриджеса вошли в топ-10 дня НБА

Лучшие моменты – в видеообзоре
Баскетбол НБА
12:55
Невероятный пас Ламело Болла и мощный данк-мельница Бриджеса вошли в топ-10 дня НБА
Ламело Болл / Фото - gq.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. 

В видеоподборку вошли эффектная передача разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла и сокрушительный данк-мельница его одноклубника форварда Майлза Бриджеса.


Результаты игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

топ-10 (нба)

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