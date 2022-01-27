«Запорожье» рассталось с американским бигмэном
Невероятный постер-данк Френсиса через Блауса, хайлайты Мишулы вошли в топ-10 моментов недели Суперлиги
Лучшие моменты – в видеообзоре
Дейшон Фрэнсис / Фото - FacebookСуперлига на своем официальном сайте представила топ-10 лучших моментов очередной игровой недели регулярного чемпионата.
Возглавил хит-парад защитник «Запорожья» Дейшон Френсис со своим постер-данком через Лауриса Блауса в выездном матче против «Одессы».
Ранее ФБУ перенесла 4 матча Суперлиги будет из-за вспышки коронавируса в командах.
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