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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
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03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
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18:00 Химик - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
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18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован

Невероятный постер-данк Френсиса через Блауса, хайлайты Мишулы вошли в топ-10 моментов недели Суперлиги

Лучшие моменты – в видеообзоре
Баскетбол Суперлига
12:11
Невероятный постер-данк Френсиса через Блауса, хайлайты Мишулы вошли в топ-10 моментов недели Суперлиги
Дейшон Фрэнсис / Фото - Facebook
Суперлига на своем официальном сайте представила топ-10 лучших моментов очередной игровой недели регулярного чемпионата.

Возглавил хит-парад защитник «Запорожья» Дейшон Френсис со своим постер-данком через Лауриса Блауса в выездном матче против «Одессы».


Ранее ФБУ перенесла 4 матча Суперлиги будет из-за вспышки коронавируса в командах.
Владимир Кириченко
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