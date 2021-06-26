«Милуоки» устроил разгром «Атланте» и сравнял счет в финальной серии Востока
Невероятный путбэк Коллинза и убийственный данк Лопеса — в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Брук Лопес / Фото - hoopshabitНБА на своем YouTube-канале представила топ-5 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли космический путбэк тяжелого форварда «Атланта Хоукс» Джона Коллинза и убойный данк центрового «Милуоки Бакс» Брука Лопеса.
Напомним, «Милуоки» устроил разгром «Атланте» и сравнял счет в финальной серии Восточной конференции.
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