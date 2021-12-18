Сумасшедший дальний бросок Янга и убойный постер-данк Джексона пошли в топ-10 дня НБА
Невероятный трехочковый бросок Карри и мощный данк Лилларда вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Стефен Карри / Фото - marca.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли трехочковое попадание с фолом защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и убийственный данк Дэмиана Лилларда«Портленд Трэйл Блэйзерс».
Результаты игрового дня НБА.
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