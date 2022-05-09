Йокич вышел на 8-е место по сделанным трипл-даблам в истории НБА
Никола Йокич признан MVP второй сезон подряд
В борьбе за награду сербский бигмен опередил Эмбиида и Адетокумбо
Никола Йокич / фото - nba.com
Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА в текущем сезоне, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. В прошлом сезоне сербский бигмен также признавался MVP.
Йокич завершил регулярный чемпионат текущего сезона с показателями 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота в среднем за матч.
В борьбе за награду Никола опередил центрового «Филадельфии» Джоэля Эмбиида и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
Напомним, что «Денвер» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Голден Стэйт».
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