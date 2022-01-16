«Николаев» был близок, но не сумел прервать серию поражений

«Корабелы» уступили «Запорожью»

Фото: ФБУ

«Запорожье» обыграло «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Встреча выдалась очень напряженной. «Николаев», который практически все время был в роли догоняющего, в самой концовке вышел вперед на 1 очко, однако в последней атаке «Запорожья» Александр Сизов заработал штрафные броски и оба реализовал. Как итог – 11 кряду поражение «Николаева».

Сизов, к слову, и стал лучшим игроком встречи, набрав 22 очка. У «корабел» 17 баллов на счету Андре Волкера.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Запорожье» – «Николаев» 73:72 (24:16, 21:23, 10:11, 18:22)

«Запорожье»: Максвелл 6, Мальчевский 14+8 подборов, Фрэнсис 10+11 подборов + 5 передач, Сизов 22, Джозеф 7+6 подборов + 7 передач – старт; Удрас 10, Михеев 4, Титов 0

«Николаев»: Херст 15, Волкер 17+8 подборов + 6 передач, Барнис 7, Радунич 19+9 подборов, Тищенко 7 – старт; Онуфриев 3, Кожемякин 4, Дубоненко 0, Хохоник 0