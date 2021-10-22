«Николаев» неожиданно обыграл «Днепр»

Потрясающую поддержку «корабелам» оказали собственные болельщики

Фото: ФБУ

«Николаев» на домашней площадке обыграл «Днепр» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Гости были фаворитами встречи, однако свой статус подтвердить не сумели. Воодушевленный прекрасной поддержкой болельщиков «Николаев» завладел преимуществом в первой четверти и до конца матча ни разу не позволил «Днепру» сравнять счет, хотя периодически команды разделяло одно или два очка.

Таким образом, хозяева одержали победу. Площадку игроки «Николаева» покидали под крики болельщиков «корабелы».

Самым результативным баскетболистом встречи стал Сергей Павлов, набравший 20 очков. У «Николаева» 17 баллов на счету Андре Волкера.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Николаев» – «Днепр» 87:74 (25:20, 19:19, 20:19, 23:16)

«Николаев»: Никсон 11 + 4 передачи, Волкер 17 + 7 передач, Барнис 6 + 5 подборов, Кальниченко 11 + 3 подбора, Тищенко 10 + 2 подбора - старт, Хохоник 1, Дубоненко 6, Кожемякин 6, Дэниэл 11 + 5 подборов, Рокас 8 + 8 подборов.

«Днепр»: Купер 9 + 12 передач, Крутоус 11 + 2 подбора, Павлов 20 + 9 подборов, Санон 3, Кравцов 3 - старт, Вон 4 + 6 подборов, Шундель 0, Бобров 11 + 15 подборов, Тимофеенко 6, Зотов 7 + 3 передачи.

