«Николаев» обыграл «Харьковских Соколов», прервав 12-матчевую серию поражений

Последний раз подопечные Александра Цикалюка побеждали в начале ноября

«Николаев» добыл победу над «Харьковскими Соколами» / фото - ФБУ

БК «Николаев» добыл победу над «Харьковскими Соколами» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Поединок завершился со счетом 71:63.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Матей Радунич, набравший 17 очков, 9 подборов и 1 блок-шот, при 2-х потерях и 3-х фолах. Среди игроков харьковчан стоит отметить Александра Зечевича, отметившегося дабл-даблом (16 очков, 13 подборов, 1 передача, при 3-х потерях и 3-х фолах).

«Николаев» прервал 12-матчевую серию поражений, но пока занимает последнее место таблицы (5 побед после 25 матчей). «Соколы» расположились на 4-й строчке с 15-ю победами в 25-и матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Харьковские Соколы» – 71:63 (23:15, 12:19, 14:15, 22:14)

Напомним, «Николаев» подписал экс-защитника «Киев-Баскета» и «Прометея».