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02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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«Николаев» обыграл «Харьковских Соколов», прервав 12-матчевую серию поражений

Последний раз подопечные Александра Цикалюка побеждали в начале ноября
Баскетбол Суперлига
20 января 20:59
«Николаев» обыграл «Харьковских Соколов», прервав 12-матчевую серию поражений
«Николаев» добыл победу над «Харьковскими Соколами» / фото - ФБУ

БК «Николаев» добыл победу над «Харьковскими Соколами» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Поединок завершился со счетом 71:63.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Матей Радунич, набравший 17 очков, 9 подборов и 1 блок-шот, при 2-х потерях и 3-х фолах. Среди игроков харьковчан стоит отметить Александра Зечевича, отметившегося дабл-даблом (16 очков, 13 подборов, 1 передача, при 3-х потерях и 3-х фолах).

«Николаев» прервал 12-матчевую серию поражений, но пока занимает последнее место таблицы (5 побед после 25 матчей). «Соколы» расположились на 4-й строчке с 15-ю победами в 25-и матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Харьковские Соколы» – 71:63 (23:15, 12:19, 14:15, 22:14)

Напомним, «Николаев» подписал экс-защитника «Киев-Баскета» и «Прометея».

Михаил Рыбак
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Николаев Харьковские Соколы

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