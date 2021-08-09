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«Николаев» подписал 25-летнего американца

Хэмилтон в Европе выступал за команды из Грузии и Румынии
Баскетбол Суперлига
9 августа 21:45
«Николаев» подписал 25-летнего американца
Фото: unitedhoops.ro

Американец Кендарриус Хэмилтон стал новичком «Николаева», сообщает пресс-служба клуба.

25-летний игрок может выступать на позиции центрового и тяжелого форварда. Профессиональную карьеру Хэмилтон начал в США в NCAA, а в Европе выступал в Грузии («Рустави») и Румынии («Галати»). В прошлом сезоне, который Кендарриус провел в составе румынского клуба, американец в 24 матчах в среднем за игру набирал 11,5 очка, делал 4 подбора и 1,2 передачи.

Напомним, что «Будивельник» провернул громкий трансфер, заполучив в стан команды экс-игрока НБА.

Олег Шумейко-младший
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