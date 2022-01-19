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«Николаев» подписал экс-защитника «Киев-Баскета» и «Прометея»

Крик возвращается в Суперлигу
Баскетбол Суперлига
18:37
«Николаев» подписал экс-защитника «Киев-Баскета» и «Прометея»
Фото: Киев-Баскет

«Николаев» подписал американского защитника Мориса Крика.

Крик в Украине ранее выступал в «Киев-Баскете», а также «Прометея». Прошлый сезон американец провел в «Стяуа» (Румыния). В среднем за 27,3 минуты на площадке зарабатывал 13,5 очка, делал 4,2 подбора и 2,6 передачи.

Напомним, что для проведения в Украине Евробаскета-2025 планируется построить две арены.

Олег Шумейко-младший
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