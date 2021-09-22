«Николаев» разорвал контракт с американцем Хэмилтоном
«Николаев» подпишет контракт с американским форвардом
Минувший сезон он провел в чемпионате Литвы
Трой Барнис / Фото - m.basketnews.ltМБК «Николаев» подпишет соглашение с американским форвардом Троем Барнисом, который может сыграть на позиции легкого или тяжелого форварда. Об этом сообщает Twitter «корабелов».
Баскетболист уже проходит тренировочный процесс с командой. О деталях возможного контракта или трай-аута, пока не сообщается.
Трой, начиная с сезона-2011/12 выступал в Европе (Турция, Финляндия, Латвия, Венгрия, Россия, Литва).
Сезон-2019/20 Барнис начинал в «Лиепае», где в латвийско-эстонской лиге набирал 18,4 очка, 6,3 подбора и 2 передачи в среднем за 7 матчей. Затем, в этом же сезоне перешёл в российский клуб «Купол-Родники» из Ижевска (Суперлига 1) и за 11 матчей набирал 8.6 очка, 4.0 подбора и 1.1 передачи.
В минувшем сезоне Трой играл за литовский «Лиеткабелис». Статистика в чемпионате Литвы – 23 матча, 5.0 очка, 2,9 подбора. В Еврокубке – 10 матчей, 3,2 очка, 2,3 подбора.
Накануне «Николаев» объявил о прекращении сотрудничества с американским форвардом Кендарриусом Хэмилтоном.
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