«Николаев» подпишет контракт с еще одним американским легионером

В минувшем сезоне выступал в эстонско-латвийской лиге



Андре Уокер / Фото - interperformances

МБК «Николаев» заключил соглашение с американским разыгрывающим. Об этом сообщает неофициальный«корабелов».В минувшем сезоне Уокер сыграл 26 матчей в эстонско-латвийской лиге за клуб «Огре», в составе которого за 27.2 минуты на площадке набирал 15.1 очка, делал 3.2 передачи, 3.1 подбора и 2.0 перехвата при 34.6% реализации трехочковых.За свою профессиональную карьеру Андре успел поиграть за грузинский клуб «Кавказия» и российский «Университет-Югра».Отметим, что Уокер может стать вторым новичком-легионером в составе николаевского команды, которая ранее подписала контракт с американским бигмэном