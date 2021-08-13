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«Николаев» подпишет контракт с еще одним американским легионером

В минувшем сезоне выступал в эстонско-латвийской лиге
Баскетбол Суперлига
11:19
«Николаев» подпишет контракт с еще одним американским легионером
Андре Уокер / Фото - interperformances
МБК «Николаев» заключил соглашение с американским разыгрывающим Андре Уокером. Об этом сообщает неофициальный Twitter-аккаунт «корабелов».
 
В минувшем сезоне Уокер сыграл 26 матчей в эстонско-латвийской лиге за клуб «Огре», в составе которого за 27.2 минуты на площадке набирал 15.1 очка, делал 3.2 передачи, 3.1 подбора и 2.0 перехвата при 34.6% реализации трехочковых.

За свою профессиональную карьеру Андре успел поиграть за грузинский клуб «Кавказия» и российский «Университет-Югра».
 
Отметим, что Уокер может стать вторым новичком-легионером в составе николаевского команды, которая ранее подписала контракт с американским бигмэном Кендарриусом Хэмилтоном.  
Владимир Кириченко
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