«Кривбасс» уверенно обыграл «Николаев» и вошел в зону плей-офф
«Николаев» прекратил сотрудничество с литовским центровым
«Корабелы» готовят чистку состава команды
Ульвидас Рокас / Фото - FacebookМБК «Николаев» на своем аккаунте в Facebook сообщил о разрыве контракта с 26-летним центровым Ульвидасом Рокасом.
Литовец прибыл в команду в октябре и отыграл за «корабелов» 6 матчей. В среднем в его активе 5.3 очков, 3.5 подбора, 0.4 передач.
В команде также сообщили, что еще с рядом игроков была проведена беседа. Для них предстоящие домашние матчи с «Запорожьем» и «Прометеем» станут решающими.
При этом «Николаев» ведет активные переговоры с несколькими игроками, которые в будущем могут прибыть в команду. О подробностях не сообщается.
«Николаев» занимает 11 место в турнирной таблице, имея три победы в 12 матчах чемпионата Украины.
А тем временем «Будивельник» объявил о подписании контракта с 34-летним разыгрывающим Джеромом Рэндлом.
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