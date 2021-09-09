«Тернополь» арендовал защитника «Николаева»
«Николаев» усилился центровым из итальянской Серии С
25-летнему хорвату предстоит пройти трай-аут
Матей Радунич / Фото - sportgrigiorosso.itХорватский центровой Матей Радунич пополнил ряды с МБК «Николаев».
25-летний баскетболист заключил соглашение, по которому ему сперва предстоит пройти трай-аут.
В 2015 году начал свою карьеру в составе хорватского «Шкрлево» и провел в команде более 3 лет. В среднем набирал 7.3 очка, делал 2.8 подбора и 0.9 передачи. Также защищал цвета сборной Хорватии U-20.
В минувшем сезоне Радунич защищал цвета «Фортитудо» в четвертом по силе дивизионе Италии – Серии С.
Защитник МБК «Николаева» Марк Боднар на правах аренды перешел в «Тернополь».
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