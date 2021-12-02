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«Николаев» усилится американским свингменом

Договоренность уже есть, осталось подписать бумаги

Баскетбол Суперлига
09:53
«Николаев» усилится американским свингменом
Заид Херст / Фото: Quinnipiac Athletics

МБК «Николаев» подпишет контракт с американским свингменом Заидом Херстом.

28-летний новичок, рост которого составляет 194 см, в прошлом сезоне выступал в Венгрии за «Альбу», в составе которой набирал 9.5 очка, делал 3 передачи и 1.5 подбора с реализацией трехочковых – 41.7%.

Херст отыграл 4 года за команду университет Куиннипэк Бобкетс, а начиная с 2014 года, выступал за клубы второго испанского дивизиона «Овьедо» и «Араберри», клуб «Риети» из второй итальянской лиги, литовский «Невежис» и французский «Антиб» из второго дивизиона.


Накануне «Николаев» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги уступил «Харьковским Соколам».

Источник: basket.com.ua Карен Агабекян
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