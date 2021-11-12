«Николаев» за одну четверть уничтожил «Запорожье» и прервал серию поражений

Ключевой в матче стала третья десятиминутка

Фото: ФБУ

«Николаев» на своей площадке разгромил «Запорожье» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Гости могут занести себе в актив только стартовую четверть, которую они выиграли «+7», однако уже во второй десятиминутке «Николаев» быстро отыгрался, а затем начал наращивать преимущество. Игра была сделала в третьей четверти, которая завершилась счетом 28:8 в пользу «корабелов». После этого «Химик» уже не сумел вернуться в матч.

Как итог – победа «Николаева», который сумел прервать четырехматчевую серию поражений.

Самым результативным игроком встречи стал Волкер, набравший 15 баллов. У «Запорожья» 14 очков на свой счет записал Мальчевський.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Николаев» – «Запорожье» 88:60 (21:28, 27:15, 28:8, 12:9)

«Николаев»: Волкер 15о+10пд, Радунич 13о+5пд, Никсон 13о+5пр, Барнис 12о+8пд, Онуфриев 4 – старт; Дубоненко 8, Тищенко 7, Дэниел 5, Заплотинский 4, Кожемякин 3, Хохоник 2, Лукьян 2

«Запорожье»: Мальчевский 14, Сизов 13о+10пд, Фрэнсис 11о+8пд, Максвелл 11+6 пд, Титов 2 – старт; Михеев 4, Морозов 4, Удрас 1, Соколенко

