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03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Новый удар коронавируса. Евролига перенесла почти все матчи 19-го тура чемпионата

Проведение двух матчей остается под вопросом
Баскетбол Еврокубки
11:36
Новый удар коронавируса. Евролига перенесла почти все матчи 19-го тура чемпионата
УНИКС - «Анадолу Эфес» / фото - официальный сайт Евролиги

Руководство Евролиги приняло решение перенести большинство матчей 19-го тура регулярного чемпионата, сообщает портал BasketNews.

Причина такого решения – массовые случаи заражения коронавирусом среди игроков команд-участниц. «Анадолу Эфес» – «Бавария», АСВЕЛ – «Монако», «Жальгирис» – «Монако», «Альба» – «Панатинаикос», «Маккаби» – «Баскония» и «Реал» – УНИКС, «Црвена Звезда» не сыграют на этой неделе.

Под вопросом остается проведение матча ЦСКА – «Барселона», так как у каталонцев 13 представителей клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Единственным матчем, который сыграют на этой неделе, может стать «Милан» – «Зенит».

Ранее Евролига приняла решение не приостанавливать сезон.

Михаил Рыбак
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