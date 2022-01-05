Евролига решила не приостанавливать сезон
Новый удар коронавируса. Евролига перенесла почти все матчи 19-го тура чемпионата
Проведение двух матчей остается под вопросом
УНИКС - «Анадолу Эфес» / фото - официальный сайт Евролиги
Руководство Евролиги приняло решение перенести большинство матчей 19-го тура регулярного чемпионата, сообщает портал BasketNews.
Причина такого решения – массовые случаи заражения коронавирусом среди игроков команд-участниц. «Анадолу Эфес» – «Бавария», АСВЕЛ – «Монако», «Жальгирис» – «Монако», «Альба» – «Панатинаикос», «Маккаби» – «Баскония» и «Реал» – УНИКС, «Црвена Звезда» не сыграют на этой неделе.
Под вопросом остается проведение матча ЦСКА – «Барселона», так как у каталонцев 13 представителей клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Единственным матчем, который сыграют на этой неделе, может стать «Милан» – «Зенит».
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