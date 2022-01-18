Очень ярко и современно. В ФБУ показали проект новой 15-тысячной арены в Киеве

Спортивное сооружение построят на левом берегу столицы

Фото: ФБУ

18 января в Офисе президента Украины состоялась встреча руководства FIBA ​​Europe, в ходе которой был представлен проект новой 15-тысячной арены в Киеве для Евробаскета-2025.



Новую арену построят на левом береге столицы, в сотне метров от Днепра. Вместимость арены составит 15880 мест.

Отметим, что строительство арены завершиться в конце 2024 года. Финансирование будет проводиться из программы «Велике будівництво».

Также в Офисе президента Украины предоставили FIBA ​​Europe государственные гарантии того, что страна проведет Евробаскет-2025.

Напомним, в первый день визита представители FIBA ​​Europe посетили Львов, где также им показали проект новой арены.