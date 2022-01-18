Бродский: «Если нам сейчас не дадут Евробаскет-2025, то арены все равно построим»
Очень ярко и современно. В ФБУ показали проект новой 15-тысячной арены в Киеве
Спортивное сооружение построят на левом берегу столицы
Фото: ФБУ
18 января в Офисе президента Украины состоялась встреча руководства FIBA Europe, в ходе которой был представлен проект новой 15-тысячной арены в Киеве для Евробаскета-2025.
Новую арену построят на левом береге столицы, в сотне метров от Днепра. Вместимость арены составит 15880 мест.
Отметим, что строительство арены завершиться в конце 2024 года. Финансирование будет проводиться из программы «Велике будівництво».
Также в Офисе президента Украины предоставили FIBA Europe государственные гарантии того, что страна проведет Евробаскет-2025.
Напомним, в первый день визита представители FIBA Europe посетили Львов, где также им показали проект новой арены.
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