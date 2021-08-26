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«Одесса» осталась без Синглтари, но продлила своих трех игроков

Также в команду перешел Эрнесто Ткачук
Баскетбол Суперлига
18:38
«Одесса» осталась без Синглтари, но продлила своих трех игроков
Олег Юшкин / фото - ФБУ

Главный тренер БК «Одесса» Олег Юшкин в комментарии пресс-служба клуба рассказал о трансферных новостях.

«Сегодня мы провели первую тренировку. К сожалению, на некоторое время выбыл Кирилл Марченко. Также сообщаем, что по семейным обстоятельствам вынужден покинуть команду Эван Синглтари. Сейчас будем искать замену на позицию первого номера».

При этом, «Одесса» продлила контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Евгением Балабаном.

Также команду пополнил Эрнесто Ткачук, ранее игравший в чемпионате Беларуси.

Напомним, ранее БК «Тернополь» подписал контракт с американским атакующим защитником.

Карен Агабекян
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Теги

Олег Юшкин БК «Одесса»

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