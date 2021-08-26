Юшкин: «Где-то немного не доработали в защите, не поставили спину»
«Одесса» осталась без Синглтари, но продлила своих трех игроков
Также в команду перешел Эрнесто Ткачук
Олег Юшкин / фото - ФБУ
Главный тренер БК «Одесса» Олег Юшкин в комментарии пресс-служба клуба рассказал о трансферных новостях.
«Сегодня мы провели первую тренировку. К сожалению, на некоторое время выбыл Кирилл Марченко. Также сообщаем, что по семейным обстоятельствам вынужден покинуть команду Эван Синглтари. Сейчас будем искать замену на позицию первого номера».
При этом, «Одесса» продлила контракты с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Евгением Балабаном.
Также команду пополнил Эрнесто Ткачук, ранее игравший в чемпионате Беларуси.
Напомним, ранее БК «Тернополь» подписал контракт с американским атакующим защитником.
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