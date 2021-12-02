«Одесса» подписала форварда из США

Баскетболист ранее уже играл в Европе





Уинстон Шепард / Фото: FIBA

«Одесса» подписала контракт с 28-летним американским форвардом Уинстоном Шепардом.



Форвард, рост которого составляет 203 см, провел 4 года в NCAA, выступая за Сан-Диего Стэйт.

После выпуска из университета Шапард подписал контракт с венгерской «Альбой». Затем игрок вернулся в США, где выступал за фарм-клуб «Голден Стэйт» – «Санта-Круз Уорриорз».

Шепард выступал в Новой Зеландии за «Кантберри Рэмс», в Израиле за «Маккаби Ашдод», а прошлый сезон провел в венгерском «Атомероме». В чемпионате Венгрии форвард набирал в среднем 13.8 очка, делал 6.3 подбора и 3.8 передачи.