«Одесса» подписала латвийского защитника «Цмоки-Минска»
«Одесса» подписала контракт с форвардом, который имеет двойное гражданство
В минувшем сезоне он выступал в чемпионате Исландии
Брайан Фицпатрик / Фото - FIBAБК «Одесса» сообщил о заключении контракта с иностранным форвардом Брайаном Фицпатриком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Фицпатрик имеет гражданство США и Ирландии. Ранее он играл в чемпионатах Греции, Хорватии, Японии, Дании.
В минувшем сезоне Брайан выступал в чемпионате Исландии за «Хаукар». Сыграл в 21-м матче. В среднем набирал 14,1 очка, 10 подборов, 2 передачи за поединок.
Отметим, что в 2014 году Фицпатрик безуспешно выставлял свою кандидатуру на драфт НБА. В 2016 году сыграл за сборную Ирландии и за сборную этой же страны по баскетболу 3х3.
Напомним, ранее «Одесса» объявил о подписании контрактов с украинцами Андреем Агафоновым и Кириллом Марченко, американцем Эваном Синглтари, а также латвийским защитником Томсом Лейманисом.
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