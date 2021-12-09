«Одесса» продлила серию поражений «Кривбасса» до семи матчей

MVP встречи – Томс Лейманс

БК «Одесса» уверенно победил «Кривбасс» / фото - ФБУ

БК «Одесса» уверенно победил «Кривбасс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 80:69.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Одессы» Томс Лейманс, набравший 21 очко, 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват, при 2-х фолах. Лучшим у «Кривбасса» стал Клим Артамонов. В активе у защитника 19 очков, 2 передачи и 1 перехват, при 1-й потере и 5-и фолах.

В таблице «Одесса» идет на восьмом месте, имея 7 побед после 19-и матчей. «Кривбасс» расположился на 10-й строчке и идет на серии из семи поражений (19 матчей, 5 побед).

Суперлига

«Кривбасс» – «Одесса» – 69:80 (18:20, 18:20, 15:16, 18:24)

Напомним, в прошлом матче Суперлиги «Одесса» уступила «Прометею».