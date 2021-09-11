«Одесса» заключила контракты с тремя легионерами
«Одесса» заключила соглашение с очередным легионером
В Южную Пальмиру переедет американский защитник
Чарльз Каллисон / Фото - FIBAАмериканский защитник Чарльз Каллисон подписал контракт с «Одессой». Об этом сообщает Instagram-аккаунт одесского клуба.
26-летний баскетболист успел поиграть в чемпионатах Дании, Швеции и Литвы.
Минувший сезон Каллисон провел в датском «Горзенс», где был одним из лидеров команды со средней статистикой – 13.8 очков, 2.5 подбора, 4.7 передачи и 2.1 перехвата.
В сезоне-2019/20 Каллисон защищал цвета шведского «Седертелье Кингс», который выступал в кубке FIBA. В среднем он набирал 16.2 очков, 6.2 передач, 2 перехвата.
Ранее «Одесса» сообщила о подписании контрактом с тремя игроками.
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