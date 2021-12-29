«Тернополь» выбил «Николаев» из Кубка Украины
Один из лидеров покинул «Тернополь»
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон
Фото: пресс-служба Тернополя
Словацкий форвард Марек Долежай покинул «Тернополь». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Прошута.
Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.
В этом сезоне 23-летний Долежай принял участие в 22 матчах, набирая 9,8 очка + 3,5 подбора в среднем за 29 минут на площадке. Средний рейтинг эффективности Марека – 11,5.
После половины регулярного чемпионата «Тернополь» занимает десятое место в турнирной таблице Суперлиги.
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