«Кривбасс» едва не сотворил сенсацию, но провалил концовку и отдал победу «Прометею»
Один из лидеров «Прометея» получил тяжелую травму
Игрок сумел покинуть площадку только с помощью партнеров
Фото: пресс-служба Прометея
Один из лидеров «Прометея» Ди Джей Стефенс травмировался в матче против «Кривбасса» (80:72).
В одном из игровых эпизодов на ногу Стефенсу упал бигмэн криворожцев Эдвард Полайт.
Напомним, Стефенс был одним из главных творцов дебютной победы «Прометея» в Лиге чемпионов.
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