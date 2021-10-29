Один из лидеров «Прометея» получил тяжелую травму

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 3
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик 110:109 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс 105:98 Окончен
02:30 Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 114:99 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз 109:113 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс 106:75 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 111:92 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Кливленд Кавальерс 113:101 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы 79:59 Окончен
14:00 Днепр - Будивельник 87:100 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Киев-Баскет - Химик 47:37 2-я четверть
Баскетбол (16 событий из 16) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 115:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 110:103 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Нью-Йорк Никс 117:123 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 94:97 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 122:94 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 91:93 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Юта Джаз 107:99 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 103:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Сперс 93:102 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер 103:82 Окончен
04:00 Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 101:92 Окончен
21:30 Даллас Маверикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 БК Запорожье - Кривбасс 80:70 Окончен
15:00 БК Тернополь - БК Одесса 67:75 Окончен
16:00 Прометей - Николаев 92:79 Окончен
17:00 Киев-Баскет - Химик 47:37 2-я четверть
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Шарлотт Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Милуоки Бакс - Юта Джаз -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован

Один из лидеров «Прометея» получил тяжелую травму

Игрок сумел покинуть площадку только с помощью партнеров
Баскетбол Суперлига
29 октября 20:23
Один из лидеров «Прометея» получил тяжелую травму
Фото: пресс-служба Прометея

Один из лидеров «Прометея» Ди Джей Стефенс травмировался в матче против «Кривбасса» (80:72).

В одном из игровых эпизодов на ногу Стефенсу упал бигмэн криворожцев Эдвард Полайт.

Напомним, Стефенс был одним из главных творцов дебютной победы «Прометея» в Лиге чемпионов.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Ди Джей Стефенс травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Президент «Прометея» сообщил, на какой срок выбыл один из лидеров команды
Президент «Прометея» сообщил, на какой срок выбыл один из лидеров команды
Баскетбол Суперлига
07:54
Дубинский: «Неужели Сидоров не нужен нашей сборной в конце ноября в играх отбора на чемпионат мира?»
Дубинский: «Неужели Сидоров не нужен нашей сборной в конце ноября в играх отбора на чемпионат мира?»
Баскетбол Суперлига
30 октября 11:41
«Кривбасс» едва не сотворил сенсацию, но провалил концовку и отдал победу «Прометею»
«Кривбасс» едва не сотворил сенсацию, но провалил концовку и отдал победу «Прометею»
Баскетбол Суперлига
29 октября 19:57
Владелец «Прометея»: «Это победа всех любителей баскетбола Украины»
Владелец «Прометея»: «Это победа всех любителей баскетбола Украины»
Баскетбол Еврокубки
28 октября 12:31
Главный тренер «Динамо»: «Самая большая ошибка – мы позволили «Прометею» быстро вернуться в игру»
Главный тренер «Динамо»: «Самая большая ошибка – мы позволили «Прометею» быстро вернуться в игру»
Баскетбол Еврокубки
28 октября 11:05
Гинзбург: «Во второй половине на площадку из раздевалки вышла совсем другая команда»
Гинзбург: «Во второй половине на площадку из раздевалки вышла совсем другая команда»
Баскетбол Еврокубки
28 октября 10:55

Новости: Баскетбол

«Тернополь» в битве аутсайдеров проиграл «Одессе»
«Тернополь» в битве аутсайдеров проиграл «Одессе»
Суперлига
17:24
«Запорожье» добыло пятую победу в сезоне благодаря сумасшедшей последней четверти
«Запорожье» добыло пятую победу в сезоне благодаря сумасшедшей последней четверти
Суперлига
16:27
Индивидуальный проход Михайлюка – в топ-10 моментов дня в НБА
Индивидуальный проход Михайлюка – в топ-10 моментов дня в НБА
Украинские легионеры
13:21
«Милуоки Бакс» станут первыми чемпионами НБА за пять лет, которые посетят Белый дом
«Милуоки Бакс» станут первыми чемпионами НБА за пять лет, которые посетят Белый дом
НБА
10:50
Михайлюк: «Стараюсь, чтобы команда побеждала, получи я 1 минуту, 20, 30 или 40»
Михайлюк: «Стараюсь, чтобы команда побеждала, получи я 1 минуту, 20, 30 или 40»
Украинские легионеры
09:33
Михайлюк против «Индианы»: провел самый результативный матч в сезоне и отметился несколькими хайлайтами
Михайлюк против «Индианы»: провел самый результативный матч в сезоне и отметился несколькими хайлайтами
Украинские легионеры
08:08
Президент «Прометея» сообщил, на какой срок выбыл один из лидеров команды
Президент «Прометея» сообщил, на какой срок выбыл один из лидеров команды
Суперлига
07:54
«Голден Стэйт» с великолепным Карри разобрался с «Оклахомой», 36 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон» в овертайме
«Голден Стэйт» с великолепным Карри разобрался с «Оклахомой», 36 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон» в овертайме
НБА
07:40
35 очков Клавелла принесли «Будивельнику» эффектную победу над «Днепром»
35 очков Клавелла принесли «Будивельнику» эффектную победу над «Днепром»
Суперлига
30 октября 16:17
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
10
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
8
Все новости