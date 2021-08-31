Один из лучших игроков минувшего сезона Суперлиги стал игроком итальянского клуба

Льюис Салливан / Фото - basket.com.ua
Американский форвард Льюис Салливан
стал игроком итальянского клуба «Равенна», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.
Напомним, что Салливан минувшие два сезона играл в составе южненского «Химика». Американец был лидером команды и по итогам сезона-2020/2021 вошел в символическую сборную регулярного чемпионата Суперлиги.
Также Льюис возглавил рейтинг самых эффективных игроков сезона Суперлиги со статистикой 16.2 очка, 9.7 подбора и 2.6 передачи при рейтинге эффективности 20.5.
Ранее «Химик» заключил соглашение с американским форвардом Домиником Моррисом
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