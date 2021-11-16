Один из лучших игроков НБА получил травму

УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
18:30
Звездный защитник «Далласа» Лука Дончич из-за травмы левой ноги не доиграл матч регулярного чемпионата против «Денвера» (111:101).
Несмотря на полученную травму, Дончич сыграл 38 минут, в течение которых набрал 23 очка и сделал 11 передач.
По словам главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда, он надеется, что повреждение Дончича несерьезное, поскольку игрок покинул площадку самостоятельно.
Напомним, в течение следующего сезона «Даллас» выведет из обращения номер Дирка Новицки.
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