Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
матч-центр : Баскетбол
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 3
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 120:100 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз 106:102 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс 89:115 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс 96:120 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 124:95 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз 90:100 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 92:98 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Прометей -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован

Один из лучших игроков НБА получил травму

Лука Дончич не смог доиграть матч регулярного чемпионата
Баскетбол НБА
15:59
Один из лучших игроков НБА получил травму
Лука Дончич / Фото: USA Today

Звездный защитник «Далласа» Лука Дончич из-за травмы левой ноги не доиграл матч регулярного чемпионата против «Денвера» (111:101).

Несмотря на полученную травму, Дончич сыграл 38 минут, в течение которых набрал 23 очка и сделал 11 передач.

По словам главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда, он надеется, что повреждение Дончича несерьезное, поскольку игрок покинул площадку самостоятельно.

Напомним, в течение следующего сезона «Даллас» выведет из обращения номер Дирка Новицки.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лука Дончич Даллас Маверикс травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Суперкоманды в деле. «Лейкерс» и «Бруклин» одержали победы за счет доминирующей игры своих лидеров
Суперкоманды в деле. «Лейкерс» и «Бруклин» одержали победы за счет доминирующей игры своих лидеров
Баскетбол НБА
1 ноября 07:25
Дабл-дабл Батлера помог «Майами» разобраться с «Шарлотт», «Торонто» Михайлюка минимально обыграл «Орландо»
Дабл-дабл Батлера помог «Майами» разобраться с «Шарлотт», «Торонто» Михайлюка минимально обыграл «Орландо»
Баскетбол НБА
30 октября 08:00
«Голден Стэйт» разобрался с «Оклахомой», «Лейкерс» «дожали» «Сперс» в овертайме
«Голден Стэйт» разобрался с «Оклахомой», «Лейкерс» «дожали» «Сперс» в овертайме
Баскетбол НБА
27 октября 07:40
Дабл-дабл Янга принес «Атланте» победу над «Далласом»
Дабл-дабл Янга принес «Атланте» победу над «Далласом»
Баскетбол НБА
22 октября 07:40

Новости: Баскетбол

Опубликована заявка сборной Грузии на Украину
Опубликована заявка сборной Грузии на Украину
Сборная Украины
16:27
Один из лучших игроков НБА получил травму
Один из лучших игроков НБА получил травму
НБА
15:59
Ягупова: «Своей игрой против Финляндии не удовлетворена, но приятно побеждать для своей страны»
Ягупова: «Своей игрой против Финляндии не удовлетворена, но приятно побеждать для своей страны»
Сборная Украины
15:37
«Сакраменто» без Леня разгромил «Детройт», Михайлюк не помог «Торонто» победить «Портленд»
«Сакраменто» без Леня разгромил «Детройт», Михайлюк не помог «Торонто» победить «Портленд»
НБА
08:47
Президент «Соколов»: «Обещаю, мы построим сильную женскую команду в Харькове»
Президент «Соколов»: «Обещаю, мы построим сильную женскую команду в Харькове»
Сборная Украины
15 ноября 20:11
Лига чемпионов. АЕК - ВЭФ. Видео трансляция
Лига чемпионов. АЕК - ВЭФ. Видео трансляция
Еврокубки
15 ноября 19:51
Татьяна Юркевичус: «Понимали, что не можем проиграть в матче с Финляндией. Мы настраивались только на победу»
Татьяна Юркевичус: «Понимали, что не можем проиграть в матче с Финляндией. Мы настраивались только на победу»
Сборная Украины
15 ноября 09:41
«Атланта» устроила разгром «Миулоки», «Сан-Антонио» не смог переиграть «Лейкерс»
«Атланта» устроила разгром «Миулоки», «Сан-Антонио» не смог переиграть «Лейкерс»
НБА
15 ноября 07:21
Радулович: «Мы одержали важную победу»
Радулович: «Мы одержали важную победу»
Сборная Украины
14 ноября 22:38
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
52
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
4
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
18:30
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
19:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Адлер Мангейм» – «Фрелунда». Видео трансляция
20:30
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
21:45
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
17 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
17 ноября 19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
17 ноября 20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00