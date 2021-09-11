Официально. Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение мужского Евробаскета-2025

Организация назвала два города, которые будут претендовать на проведение матчей международного турнира

Фото: ФБУ

Федерация баскетбола Украины отправила официальную заявку в адрес FIBA для проведения мужского чемпионата Европы среди национальных сборных, который состоится в 2025 году.

Украина претендует на общее с другими странами проведение группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы.

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025, – это Киев и Львов.

Инициатором проведения чемпионата Европы в Украине является президент – Владимир Зеленский. ФБУ и президент организации Михаил Бродский поддержали эту инициативу и подали соответствующую заявку к FIBA.

Президент Украины Владимир Зеленский также предложил президенту Литвы провести совместный чемпионат Европы.

Сборная Украины узнала соперников по Евробаскету-2022.