FIBA изменила формат женского Еврокубка, где выступает «Прометей»
Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Точной новой даты пока нет
19:39
Фото: FIBA
Матч сборных Украины и Испании, запланированный на 27 февраля в Киеве, перенесен, сообщила пресс-служба FIBA.
Решение было принято исполнительным комитетом FIBA после консультации с FIBA Europe и после оценки советником по безопасности.
Матч сыграют либо во время, либо после июньского отборочного окна.
Отметим, что 24 февраля Украина в рамках отбора на ЧМ-2022 на выезде сыграет против Испании.Причиной для решения FIBA стала нестабильная ситуация в Украине, связанная с интервенцией Российской Федерации.
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