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Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето

Точной новой даты пока нет
Баскетбол Сборная Украины
19:39
Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето
Фото: FIBA

Матч сборных Украины и Испании, запланированный на 27 февраля в Киеве, перенесен, сообщила пресс-служба FIBA.

Решение было принято исполнительным комитетом  FIBA после консультации с FIBA Europe и после оценки советником по безопасности.

Матч сыграют либо во время, либо после июньского отборочного окна.

Отметим, что 24 февраля Украина в рамках отбора на ЧМ-2022 на выезде сыграет против Испании.

Причиной для решения FIBA стала нестабильная ситуация в Украине, связанная с интервенцией Российской Федерации. 
Карен Агабекян
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Теги

сборная Испании (баскетбол) сборная Украины (баскетбол) FIBA

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