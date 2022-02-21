Официально. Матч Украина – Испания перенесен на лето

Точной новой даты пока нет

Фото: FIBA

Матч сборных Украины и Испании, запланированный на 27 февраля в Киеве, перенесен, сообщила пресс-служба FIBA.



Решение было принято исполнительным комитетом FIBA после консультации с FIBA Europe и после оценки советником по безопасности.

Матч сыграют либо во время, либо после июньского отборочного окна.

Отметим, что 24 февраля Украина в рамках отбора на ЧМ-2022 на выезде сыграет против Испании.