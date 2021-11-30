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Официально. «Милуоки» подписал контракт с Демаркусом Казинсом

В минувшем сезоне центровой выступал за «Рокетс» и «Клипперс»

Баскетбол НБА
30 ноября 21:50
Официально. «Милуоки» подписал контракт с Демаркусом Казинсом
Демаркус Казинс / Фото - NBA
«Милуоки Бакс» официально объявил о заключении соглашения с центровым Демаркусом Казинсом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

31-летний бигмен провел в НБА 10 сезонов, набирая в среднем 20,4 очка, 10,6 подбора, 3,1 передачи, 1,4 перехвата и 1,2 блок-шота в 606 матчах регулярного чемпионата за «Сакраменто», «Новый Орлеан», «Голден Стэйт», «Хьюстон» и «Клипперс». 

В минувшем сезоне Казинс защищал цвета «Рокетс» и «Клипперс», набирая в среднем 8,9 очка и 6,4 подбора в 41 матче. Он четыре раза участвовал в Матчах всех звезд и дважды попадал во вторую символическую сборную НБА (2015, 2016) до того, как перенес две тяжелые травмы: разрыв ахилла и крестообразных связок.

Как сообщают СМИ, с Казинсом подписан негарантированный контракт сроком на один год. Соглашение станет гарантированным после 7 января. Игрок будет выступать под 15-м номером.

А тем временем разыгрывающий защитник Кемба Уокер не выйдет на паркет в ближайших матчах «Нью-Йорка».

Владимир Кириченко
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