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Оккупанты разрушили семейный дом Волкова. Олимпийский чемпион взял в руки оружие, чтобы защитить Украину от россии

Экс-президент ФБУ патрулирует улицы поселка в Киевской области
Баскетбол В Украине
13:37
Оккупанты разрушили семейный дом Волкова. Олимпийский чемпион взял в руки оружие, чтобы защитить Украину от россии
Фото: fbu.ua

Российские оккупанты уничтожили семейный дом Александра Волкова в Чернигове. Вследствие бомбардировок и обстрелов здание, в котором олимпийский чемпион провел детство, было полностью разрушено. Благо, тете Александра чудом удалось спастись.

Фото: fbu.ua

Бывший президент Федерации баскетбола Украины взял в руки оружие и патрулирует улицы поселка в Киевской области, где находится в данный момент.

Фото: fbu.ua

Напомним, что бывший игрок сборной Украины после почти трех недель обстрелов покинул зону боевых действий.

Олег Шумейко-младший
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Новости: Баскетбол

Оккупанты разрушили семейный дом Волкова. Олимпийский чемпион взял в руки оружие, чтобы защитить Украину от россии
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