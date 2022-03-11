Экс-защитник сборной Украины покинул зону боевых действий после почти трех недель обстрелов россиянами
Оккупанты разрушили семейный дом Волкова. Олимпийский чемпион взял в руки оружие, чтобы защитить Украину от россии
Экс-президент ФБУ патрулирует улицы поселка в Киевской области
Фото: fbu.ua
Российские оккупанты уничтожили семейный дом Александра Волкова в Чернигове. Вследствие бомбардировок и обстрелов здание, в котором олимпийский чемпион провел детство, было полностью разрушено. Благо, тете Александра чудом удалось спастись.
Бывший президент Федерации баскетбола Украины взял в руки оружие и патрулирует улицы поселка в Киевской области, где находится в данный момент.
Напомним, что бывший игрок сборной Украины после почти трех недель обстрелов покинул зону боевых действий.