Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Михайлюку

К украинцу проявлял интерес «Вашингтон»
Баскетбол Украинские легионеры
5 августа 12:15
«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Михайлюку
Святослав Михайлюк / фото - Getty Images

«Оклахома-Сити» отозвала квалификационное предложение украинскому защитнику Святославу Михайлюку. Об этом сообщил инсайдер Майк Скотт.

Предложение клуба составляло 2,08 миллиона долларов и касалось только предстоящего сезона. «Оклахома-Сити» больше не имеет права повторить любое предложение контракта, которое Михайлюк получит на рынке свободных агентов.

Святослав сыграл 30 матчей за «Тандер», набирая в среднем 10,3 очка и 3,0 подбора.

Ранее сообщалось, что в услугах Михайлюка заинтересован «Вашингтон».

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Святослав Михайлюк Оклахома-Сити Тандер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Михайлюк может перейти в «Вашингтон»
Михайлюк может перейти в «Вашингтон»
Баскетбол Украинские легионеры
3 августа 10:00
Михайлюк станет ограниченно свободным агентом. «Оклахома» сделала форварду квалификационное предложение
Михайлюк станет ограниченно свободным агентом. «Оклахома» сделала форварду квалификационное предложение
Баскетбол Украинские легионеры
2 августа 09:04

Новости: Баскетбол

США разгромили действущих чемпионок Европы и вышли в финал женского турнира на Играх в Токио
США разгромили действущих чемпионок Европы и вышли в финал женского турнира на Играх в Токио
Токио-2020
10:40
Защитник сборной Украины Иссуф Санон сыграет за «Вашингтон» в Летней лиге НБА
Защитник сборной Украины Иссуф Санон сыграет за «Вашингтон» в Летней лиге НБА
Украинские легионеры
09:35
Определились финалисты Олимпийских игр-2020 по баскетболу
Определились финалисты Олимпийских игр-2020 по баскетболу
Токио-2020
5 августа 16:31
«Одесса» подписала контракт с форвардом, который имеет двойное гражданство
«Одесса» подписала контракт с форвардом, который имеет двойное гражданство
Суперлига
5 августа 16:21
«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Михайлюку
«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Михайлюку
Украинские легионеры
5 августа 12:15
Звездная сборная США вышла в финал Олимпийского турнира
Звездная сборная США вышла в финал Олимпийского турнира
Токио-2020
5 августа 11:32
Крис Пол гарантированно получит только 75 млн из 120 в новом контракте
Крис Пол гарантированно получит только 75 млн из 120 в новом контракте
НБА
4 августа 14:00
«Химик» вернул Завадского из Высшей лиги
«Химик» вернул Завадского из Высшей лиги
Суперлига
4 августа 12:59
Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами»
Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами»
Суперлига
4 августа 12:50
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости