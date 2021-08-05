Михайлюк может перейти в «Вашингтон»
«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Михайлюку
К украинцу проявлял интерес «Вашингтон»
5 августа 12:15
Святослав Михайлюк / фото - Getty Images
«Оклахома-Сити» отозвала квалификационное предложение украинскому защитнику Святославу Михайлюку. Об этом сообщил инсайдер Майк Скотт.
Предложение клуба составляло 2,08 миллиона долларов и касалось только предстоящего сезона. «Оклахома-Сити» больше не имеет права повторить любое предложение контракта, которое Михайлюк получит на рынке свободных агентов.
Святослав сыграл 30 матчей за «Тандер», набирая в среднем 10,3 очка и 3,0 подбора.
Ранее сообщалось, что в услугах Михайлюка заинтересован «Вашингтон».
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