Олдридж, завершивший карьеру из-за аритмии, возвращается в баскетбол
Олдридж покорил отметку в 20 тысяч очков за карьеру
Бигмэн набрал 21 балл в матче с «Пэйсерс»
Ламаркус Олдридж / фото - newsobserver.com
Тяжелый форвард «Бруклина» Ламаркус Олдридж набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата с «Индианой» (105:98), 17 пришлись на вторую половину встречи.
Олдридж довел карьерный показатель до 20 011 очков, став 48-м игроком в истории НБА, который пересек отметку в 20 000. Среди действующих баскетболистов лиги он 7-й с подобным показателем по набранным очкам.
Just a skinny kid from Texas!! Blessed pic.twitter.com/ZE7IRy8dr9— LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) October 30, 2021
Ламаркус по ходу прошлого сезона вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, но в межсезонье вернулся в «Нетс».
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