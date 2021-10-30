Олдридж покорил отметку в 20 тысяч очков за карьеру

Бигмэн набрал 21 балл в матче с «Пэйсерс»

Ламаркус Олдридж / фото - newsobserver.com

Тяжелый форвард «Бруклина» Ламаркус Олдридж набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата с «Индианой» (105:98), 17 пришлись на вторую половину встречи.

Олдридж довел карьерный показатель до 20 011 очков, став 48-м игроком в истории НБА, который пересек отметку в 20 000. Среди действующих баскетболистов лиги он 7-й с подобным показателем по набранным очкам.

Just a skinny kid from Texas!! Blessed pic.twitter.com/ZE7IRy8dr9 — LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) October 30, 2021

Ламаркус по ходу прошлого сезона вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, но в межсезонье вернулся в «Нетс».