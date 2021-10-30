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Олдридж покорил отметку в 20 тысяч очков за карьеру

Бигмэн набрал 21 балл в матче с «Пэйсерс»
Баскетбол НБА
30 октября 11:50
Олдридж покорил отметку в 20 тысяч очков за карьеру
Ламаркус Олдридж / фото - newsobserver.com

Тяжелый форвард «Бруклина» Ламаркус Олдридж набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата с «Индианой» (105:98), 17 пришлись на вторую половину встречи.

Олдридж довел карьерный показатель до 20 011 очков, став 48-м игроком в истории НБА, который пересек отметку в 20 000. Среди действующих баскетболистов лиги он 7-й с подобным показателем по набранным очкам.

Ламаркус по ходу прошлого сезона вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, но в межсезонье вернулся в «Нетс».

Рене Тер Велде
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