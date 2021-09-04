Олдридж, завершивший карьеру из-за аритмии, возвращается в баскетбол

Форвард подписал однолетний контракт с «Бруклином»

Ламаркус Олдридж / фото - theathletic.com

Тяжелый форвард Ламаркус Олдридж, объявивший о завершении карьеры 5 месяцев назад из-за аритмии сердца, возвращается в баскетбол.

Американский бигмэн договорился с «Бруклином» о подписании однолетнего контракта на 2,6 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что по результатам обследований сразу несколько авторитетных врачей – как независимых, так и связанных с «Нетс» – разрешили Олдриджу начать его 16-й сезон в НБА.

В составе «Нетс» Олдридж успел провести 5 матчей, в которых набирал 12,8 очка, 4,8 подбора, 2,2 блок-шота и 2,6 передачи за 26 минут, при реализации с игры 52,1%.

Ламаркус Олдридж завершил игровую карьеру в середине апреле, когда у него выявили аритмию.