Олджридж больше не сыграет за «Сан-Антонио»

Ламаркус Олдридж / фото - denverpost.com

Тяжелый форвард Ламаркус Олдридж и «Сан-Антонио Сперс» достигли обоюдной договоренности о том, что баскетболист больше не будет выступать за команду. Об этом рассказал главный тренер техасцев Грегг Попович.

«Сан-Антонио» обсуждает несколько вариантов обмена Олдриджа. В клубе верят, что смогут осуществить трейд и избежать выкупа истекающего контракта на 24 миллиона долларов.

Олдридж в нынешнем сезоне набирает в среднем 13,7 очка и 4,5 подбора за 25,9 минуты на площадке. Он пропустил 8 из последних 11 матчей «Сперс», которые идут в зоне плей-офф.

Недавно тяжелый форвард Блэйк Гриффин подписал контракт с «Бруклин Нетс».