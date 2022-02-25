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«Олимпиакос» разобрался с «Армани», «Анадолу Эфес» одержал разгромную победу над «Маккаби»

АСВЕЛ минимально уступил «Альба», «Жальгирис» обыграл «Реал»
Баскетбол Еврокубки
07:20
«Олимпиакос» разобрался с «Армани», «Анадолу Эфес» одержал разгромную победу над «Маккаби»
Фото: euroleaguebasketball.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Анадолу Эфес» – «Маккаби» 109:77 (21:10, 24:21, 29:16, 35:30)

«Анадолу Эфес»: Мицич (20 + 10 передач), Ларкин (16 + 6 передач), Брайант (8), Пляйсс (7), Синглтон (5) – старт; Морман (17), Бобуа (13), Андерсон (11), Данстон (8), Симон (2), Петрушев (2), Гази (0).

«Маккаби»: Уилбекин (17 + 6 передач), Жижич (17 + 8 подборов), Уильямс (6), Томас (5), Дж. Коэн (0) – старт; ДиБартоломео (10), Наннэлли (7), Рейнольдс (6), Зив (4), Блайзер (3), Калояро (2).

«Жальгирис» – «Реал» 68:47 (18:11, 20:18, 11:8, 19:10)

«Жальгирис»: Улановас (15), Нибо (10 + 9 подборов), Кавано (7), Стрелниекс (6), Т. Уэбстер (0) – старт; Лекавичюс (10 + 5 потерь), Ловернь (10), Гиффи (4), Янкунас (4), Милакнис (2), Лукошюнас (0).

«Реал»: Тавареш (12 + 12 подборов), Дек (4), Ябуселе (3), Уильямс-Госс (0), Тэйлор (0) – старт; Пуарье (10), Томпкинс (7), Серхио Юль (6), Абальде (3), Ханга (2), Нуньес (0), Рэндолф (0).

«Олимпиакос» – «Армани» 67:58 (7:15, 18:12, 14:16, 28:15)

«Олимпиакос»: Везенков (16), Фалль (12 + 7 подборов), Дорси (6), Уолкап (2), Папаниколау (0) – старт; Слукас (16), Маккиссик (14), Ларендзакис (1), Принтезис (0), Мартин (0). 

«Армани»: Холл (15), Мелли (9 + 11 подборов), Дилэйни (8), Хайнс (7), Дэниелс (0) – старт; Митоглу (8), Датоме (5), Родригес (2 + 6 передач), Грант (2), Бентил (2), Риччи (0), Тарчевски (0).

АСВЕЛ – «Альба» 80:82 (21:21, 19:22, 15:17, 25:22)

АСВЕЛ: Джонс (22), Дьо (6), Вембаняма (5), Ховард (4), Гист (3) – старт; Лакомб (18), Найт (11), Стразель (7), Фалль (4), Каюди (0), Озетковски (0).

«Альба»: Смит (16), Ло (12), Сикма (8), Лэммерс (6), Делов (3) – старт; Маттиссек (13), Тиманн (10), Блатт (5), да Силва (4), Шнайдер (3), Кумадже (2).

Рене Тер Велде
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