«Жальгирис» в цветах украинского флага обыграл «Барселону»
«Олимпиакос» в последней четверти вырвал победу у «Жальгириса»
Обзор единственного матча Евролиги 15 марта
Фото: facebook.com/olympiacosbc
Евролига. Регулярный чемпионат
«Жальгирис» – «Олимпиакос» 73:84 (20:15, 19:24, 20:19, 14:26)
«Жальгирис»: Нибо (17 + 10 подборов), Улановас (13 + 6 передач), Кавано (10), Т. Уэбстер (0), Стрелниекс (0) – старт; Лекавичюс (14), Ловернь (8), Янкунас (5), Милакнис (3), Гиффи (3), Лукошюнас (0).
«Олимпиакос»: Папаниколау (18), Везенков (16), Дорси (13), Фалль (5), Уолкап (0) – старт; Мартин (13 + 7 подборов), Слукас (10 + 6 передач), Принтезис (4), Ларендзакис (3), Маккиссик (2).
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