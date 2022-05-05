Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию
«Олимпиакос» в решающем матче серии обыграл «Монако» и вышел в Финал четырех Евролиги
Греки в сумасшедшем противостоянии взяли верх над своим соперником
«Олимпиакос» – «Монако» / Фото - 24happenings.comСостоялся решающий 5-й матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Олимпиакосом» и «Монако», в котором победу одержали греки и стали последним участником Финала четырех турнира.
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала (до трех побед). Пятый матч
«Олимпиакос» – «Монако» 94:88 (11:13, 30:35, 25:22, 28:18), счет в серии 3:2
«Олимпиакос»: Уолкап (17), Дорси (16), Везенков (9 + 7 подборов), Папаниколау (6), Фалль (4) – старт; Маккиссик (18), Слукас (15), Мартин (9), Лунцис (0), Ларендзакис (0), Принтезис (0)
«Монако»: Джеймс (24 + 10 передач), Уаттара (15), Мотеюнас (7), Томас (6 + 8 подборов), Вестерманн (0) – старт; Ли (14), Бэйкон (12), Анджушич (5), Холл (5), И.Файе (0), Мотум (0)
Напомним, в Финал четырех также вышли испанский «Реал», турецкий «Анадолу» и испанская «Барселона».
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