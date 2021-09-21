Бродский: «Решение, в каких городах будет проходить Евробаскет-2025, будут принимать президенты Украины и FIBA»
Определено место проведения ближайших домашних матчей сборных Украины
Женская и мужская команды сыграют поединки в ноябре
16:40
Михаио Бродский / Фото - ФБУПредстоящие матчи национальных сборных команд Украины по баскетболу пройдут в Киеве. Об этом во Дворце спорта на презентации нового сезона Суперлиги сообщил президент ФБУ Михаил Бродский.
«Сборная Украины осенью будет играть матчи в Киеве – и женская, и мужская. Женская будет играть с Францией 11 ноября, мужская 29 ноября с Северной Македонией, а в феврале с Испанией».
Для женской сборной Украины поединок с Францией станет первым в группе B квалификации на Евробаскет-2023. Он состоится 11 ноября, а спустя три дня наши девушки в гостях протестируют Финляндию.
Мужчины свой домашний матч сыграют 29 ноября с Северной Македонией. Этот поединок станет вторым в отборе на ЧМ-2023. До этого 26 ноября подопечные Айнарса Багатскиса встретятся на выезде с Грузией.
Накануне Украина официально подала заявку на проведение Евробаскета-2025.
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