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Определено место проведения ближайших домашних матчей сборных Украины

Женская и мужская команды сыграют поединки в ноябре


Баскетбол Сборная Украины
16:40
Определено место проведения ближайших домашних матчей сборных Украины
Михаио Бродский / Фото - ФБУ
Предстоящие матчи национальных сборных команд Украины по баскетболу пройдут в Киеве. Об этом во Дворце спорта на презентации нового сезона Суперлиги сообщил президент ФБУ Михаил Бродский.

«Сборная Украины осенью будет играть матчи в Киеве – и женская, и мужская. Женская будет играть с Францией 11 ноября, мужская 29 ноября с Северной Македонией, а в феврале с Испанией».



Для женской сборной Украины поединок с Францией станет первым в группе B квалификации на Евробаскет-2023. Он состоится 11 ноября, а спустя три дня наши девушки в гостях протестируют Финляндию.

Мужчины свой домашний матч сыграют 29 ноября с Северной Македонией. Этот поединок станет вторым в отборе на ЧМ-2023. До этого 26 ноября подопечные Айнарса Багатскиса встретятся на выезде с Грузией.

Накануне Украина официально подала заявку на проведение Евробаскета-2025.
Владимир Кириченко
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