Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Определились финалисты Олимпийских игр-2020 по баскетболу

США разгромила Австралию, Словения уступила Франции
Olympics Токио-2020
5 августа 16:31
Определились финалисты Олимпийских игр-2020 по баскетболу
Фото: twitter.com/usabasketball

Завершились полуфинальные встречи олимпийского турнира по баскетболу.

Сборная США с разгромным счетом обыграла австралийцев, а французы с минимальным преимуществом выиграли у Словении.

Олимпийские игры-2020. Полуфиналы

США – Австралия 97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23)

США: Дюрант (23 + 9 подборов), Букер (20), Холидэй (11 + 8 подборов + 8 передач), Лиллард (5), Адебайо (3 + 8 подборов) –старт; Миддлтон (11), Лавин (9), Тейтум (9), Макги (4), Грин (2), Джонсон (0), Грант (0).

Австралия: Миллс (15 + 8 передач), Лэндейл (11), Инглс (9), Кэй (7), Деллаведова (0) – старт; Экзам (14), Гулдинг (8), Тайбулл (6), Соби (5), Рит (3), Грин (0).

Франция – Словения 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24)

Франция: Де Коло (25 + 7 подборов), Фурнье (23), Ябуселе (9), Гобер (9 + 16 подборов + 4 блок-шота), Батюм (3 + 4 блок-шота) – старт; Луваву-Кабарро (15), Эртель (6), Ниликина (0), Фалль (0).

Словения: Тоби (23 + 8 подборов), Дончич (16 + 10 подборов + 18 передач), Блажич (14), Чанчар (11 + 9 подборов), З. Драгич (1) – старт; Препелич (17), Димец (4), Хроват (3), Николич (0), Мурич (0).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сборная США (баскетбол) Сборная Словении (баскетбол) сборная Франции (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Звездная сборная США вышла в финал Олимпийского турнира
Звездная сборная США вышла в финал Олимпийского турнира
Olympics Токио-2020
5 августа 11:32
Определились все полуфиналисты Токио-2020. Франция, Словения и Австралия идут дальше
Определились все полуфиналисты Токио-2020. Франция, Словения и Австралия идут дальше
Olympics Токио-2020
3 августа 17:13
Рубио установил несколько рекордов в матче против сборной США
Рубио установил несколько рекордов в матче против сборной США
Olympics Токио-2020
3 августа 14:25
Сборная США вышла в полуфинал Олимпийских Игр
Сборная США вышла в полуфинал Олимпийских Игр
Olympics Токио-2020
3 августа 10:15
Результаты жеребьевки плей-офф Токио-2020. Дюрант и Ко могут вылететь уже в следующем матче
Результаты жеребьевки плей-офф Токио-2020. Дюрант и Ко могут вылететь уже в следующем матче
Olympics Токио-2020
1 августа 16:27
Великолепные Дончич и Драгич вывели Словению в лидеры группы C
Великолепные Дончич и Драгич вывели Словению в лидеры группы C
Olympics Токио-2020
29 июля 17:34

Новости: Баскетбол

США разгромили действущих чемпионок Европы и вышли в финал женского турнира на Играх в Токио
США разгромили действущих чемпионок Европы и вышли в финал женского турнира на Играх в Токио
Токио-2020
10:40
Защитник сборной Украины Иссуф Санон сыграет за «Вашингтон» в Летней лиге НБА
Защитник сборной Украины Иссуф Санон сыграет за «Вашингтон» в Летней лиге НБА
Украинские легионеры
09:35
Определились финалисты Олимпийских игр-2020 по баскетболу
Определились финалисты Олимпийских игр-2020 по баскетболу
Токио-2020
5 августа 16:31
«Одесса» подписала контракт с форвардом, который имеет двойное гражданство
«Одесса» подписала контракт с форвардом, который имеет двойное гражданство
Суперлига
5 августа 16:21
«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Михайлюку
«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Михайлюку
Украинские легионеры
5 августа 12:15
Звездная сборная США вышла в финал Олимпийского турнира
Звездная сборная США вышла в финал Олимпийского турнира
Токио-2020
5 августа 11:32
Крис Пол гарантированно получит только 75 млн из 120 в новом контракте
Крис Пол гарантированно получит только 75 млн из 120 в новом контракте
НБА
4 августа 14:00
«Химик» вернул Завадского из Высшей лиги
«Химик» вернул Завадского из Высшей лиги
Суперлига
4 августа 12:59
Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами»
Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами»
Суперлига
4 августа 12:50
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости