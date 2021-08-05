Определились финалисты Олимпийских игр-2020 по баскетболу
Завершились полуфинальные встречи олимпийского турнира по баскетболу.
Сборная США с разгромным счетом обыграла австралийцев, а французы с минимальным преимуществом выиграли у Словении.
Олимпийские игры-2020. Полуфиналы
США – Австралия 97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23)
США: Дюрант (23 + 9 подборов), Букер (20), Холидэй (11 + 8 подборов + 8 передач), Лиллард (5), Адебайо (3 + 8 подборов) –старт; Миддлтон (11), Лавин (9), Тейтум (9), Макги (4), Грин (2), Джонсон (0), Грант (0).
Австралия: Миллс (15 + 8 передач), Лэндейл (11), Инглс (9), Кэй (7), Деллаведова (0) – старт; Экзам (14), Гулдинг (8), Тайбулл (6), Соби (5), Рит (3), Грин (0).
Франция – Словения 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24)
Франция: Де Коло (25 + 7 подборов), Фурнье (23), Ябуселе (9), Гобер (9 + 16 подборов + 4 блок-шота), Батюм (3 + 4 блок-шота) – старт; Луваву-Кабарро (15), Эртель (6), Ниликина (0), Фалль (0).
Словения: Тоби (23 + 8 подборов), Дончич (16 + 10 подборов + 18 передач), Блажич (14), Чанчар (11 + 9 подборов), З. Драгич (1) – старт; Препелич (17), Димец (4), Хроват (3), Николич (0), Мурич (0).
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