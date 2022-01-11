Матч Звезд Суперлиги-2020. Видео трансляция
Опубликован яркий логотип Матча Звезд Суперлиги-2022
Ивент состоится 19 февраля в Киеве
Логотип Матча Звезд Суперлиги / Фото - ФБУ19 февраля киевский Дворец спорта впервые за 2 года примет долгожданный баскетбольный ивент – Матч Звезд Суперлиги.
Главным событием вечера станет противостояние лучших баскетболистов украинской Суперлиги. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Матч состоится в формате Звезды Легиона против Звезд Украины. Традиционно предшествует матчу конкурсная программа, где игроки Суперлиги будут соревноваться в конкурсах мастерства, трехочковых бросков и слэм-данках.
Ранее определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу.